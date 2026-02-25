DAX23.588 -1,6%Est505.778 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -1,8%Nas22.732 +0,2%Bitcoin61.067 +1,4%Euro1,1574 -0,3%Öl92,13 +0,8%Gold5.180 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 Greek Organisation of Football Prognostics 765974 Triple Flag Precious Metals A2PYB1
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern
Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
Hochverschuldet

BayWa-Aktie schwächelt: Sanierung wackelt - schlechte Lage bei Problemtochter

11.03.26 17:18 Uhr
BayWa-Aktie schwach: Sanierung gerät wegen Problemtochter ins Wanken | finanzen.net

Der hochverschuldete Münchner Agrarhandels- und Mischkonzern BayWa kann seinen Sanierungsfahrplan nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BayWa AG (vink. NA)
3,01 EUR -0,02 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Grund ist die schwierige Lage der Ökostromtochter BayWa r.e., die in den kommenden Jahren nicht die erwarteten Ergebnisse erwirtschaften wird und damit auch nicht so teuer verkauft werden kann wie erhofft.

Wer­bung

Deswegen führt die BayWa-Muttergesellschaft nun Gespräche mit Großaktionären und Banken über eine Änderung des Sanierungsplans. Eigentlich sollte der Konzern bis Ende 2028 wieder auf finanziell soliden Füßen stehen.

Verkauf der r.e. wird weit weniger Geld bringen als erhofft

Der größte deutsche Agrarhändler war 2024 nach missglückter internationaler Expansion in finanzielle Schieflage geraten, weil das Unternehmen die Zinsen seiner Milliardenschulden nicht mehr zahlen konnte. Das Gesundungskonzept sieht im Wesentlichen vor, die in den 2010er Jahren auf Kredit gekauften beziehungsweise aufgebauten Töchter wieder zu verkaufen und damit den Schuldenberg um vier Milliarden Euro zu verringern.

Die BayWa ist in Süd- und Ostdeutschland von großer Bedeutung für die Landwirtschaft. Der Konzern kauft einerseits Ernten an und beliefert die Bauern andererseits mit Landmaschinen, Saatgut und Dünger.

Wer­bung

Der Verkauf der BayWa r.e. sollte 1,7 Milliarden Euro bringen. Das Gemeinschaftsunternehmen mit einem Schweizer Investor plant und entwickelt Solar- und Windparks, doch hat das Management der r.e. seine Ergebnisziele drastisch nach unten geschraubt. Die - getrennt von der Mutter - laufende Sanierung der Tochter wird laut einer eigenen Mitteilung der r.e. voraussichtlich zwei Jahre länger dauern als geplant, das neue Zieldatum ist das Jahr 2030.

Der Vorstand der Mutter BayWa AG geht nun davon aus, dass der Verkauf der r.e. "signifikant" weniger als 1,7 Milliarden Euro einbringen wird. "Dies erfordert eine Anpassung des Sanierungskonzepts der BayWa AG", hieß es in der Pflichtmitteilung an die Börse. Unbekannt ist nun nicht nur, wie hoch der Verkaufspreis der r.e. sein könnte, sondern auch der angepeilte Zeitpunkt.

Vorstand bekundet Optimismus

Kurzfristig will die BayWa-Spitze eine Stillhaltevereinbarung mit Großaktionären und kreditgebenden Banken abschließen, die dem Konzern eine Atempause bis Herbst 2026 verschaffen soll. Wie der geänderte Sanierungsplan aussehen könnte, war der Ad-hoc-Mitteilung nicht zu entnehmen. "Der Vorstand geht davon aus, dass eine Einigung erreicht werden kann", hieß es in der Mitteilung knapp. Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für 2025 aber wird sich möglicherweise bis ins vierte Quartal verzögern.

Wer­bung

Im XETRA-Handle notiert die BayWa-Aktie zeitweise 3,84 Prozent tiefer bei 3,01 Euro.

/cho/DP/nas

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BayWa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BayWa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BayWa AG

Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BayWa AG (vink. NA)

DatumRatingAnalyst
15.10.2025BayWa AddBaader Bank
19.08.2025BayWa AddBaader Bank
02.07.2025BayWa AddBaader Bank
02.12.2024BayWa AddBaader Bank
14.11.2024BayWa AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.10.2025BayWa AddBaader Bank
19.08.2025BayWa AddBaader Bank
02.07.2025BayWa AddBaader Bank
02.12.2024BayWa AddBaader Bank
14.11.2024BayWa AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11.06.2024BayWa HoldWarburg Research
22.05.2024BayWa HoldWarburg Research
10.05.2024BayWa HaltenDZ BANK
17.04.2024BayWa HoldWarburg Research
02.04.2024BayWa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.08.2020BayWa SellWarburg Research
13.05.2020BayWa SellWarburg Research
10.08.2007BayWa sellBayerische Hypo- und Vereinsbank AG
16.04.2007BayWa reduzierenIndependent Research
05.02.2007BayWa sellHypoVereinsbank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BayWa AG (vink. NA) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen