DAX 24.615 -0,4%ESt50 5.881 -0,2%MSCI World 4.433 -0,1%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.140 +1,1%Euro 1,1711 -0,1%Öl 64,01 +0,0%Gold 4.866 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Netflix 552484 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, Hyundai im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie im Kaufrausch: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rallye aus QIAGEN-Aktie im Kaufrausch: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rallye aus
Vom Auto zur Drohne: Renault will in französische Rüstungsindustrie einsteigen - Aktie fester Vom Auto zur Drohne: Renault will in französische Rüstungsindustrie einsteigen - Aktie fester
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
41,56 EUR +0,33 EUR +0,80 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,81 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

09:11 Uhr
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41,56 EUR 0,33 EUR 0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Aussagen des Autoherstellers vom Vorabend zur jüngsten Geschäftsentwicklung deuteten auf einen Rückgang der Volumina im Großhandel hin, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Rückgang dürfte durch einen hohen Vergleichswert im vierten Quartal 2024 noch verstärkt werden./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
41,32 €		 Abst. Kursziel*:
21,01%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
41,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,31%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:36 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
08:31 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
19.01.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

dpa-afx Grönland-Streit Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten - neue Prämie soll E-Autos stärken Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten - neue Prämie soll E-Autos stärken
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag stärker
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz verbilligt sich am Dienstagmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit Einbußen
BNP Paribas SAP, Mercedes, Bayer, Porsche, BB Biotech, BMW, VW, Redcare - Charttechnik mit Harald Weygand
EQS Group Porsche delivers 279,449 sports cars to customers in 2025
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: 911 GT3 90 F. A. Porsche: collector's car in honour of the visionary designer
EQS Group EQS-News: Porsche Leipzig plant receives Automotive Lean Production Award
EQS Group EQS-News: A technological milestone for Porsche as the Cayenne goes electric
EQS Group EQS-News: First digitally, then in Dubai: double premiere for the Cayenne Electric
EQS Group EQS-News: Porsche Opens First Integrated R&D Hub Outside Germany in Shanghai
EQS Group EQS-News: Porsche AG reports robust net cash flow in a challenging market environment
RSS Feed
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen