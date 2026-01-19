Porsche vz. Aktie
Marktkap. 36,81 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Aussagen des Autoherstellers vom Vorabend zur jüngsten Geschäftsentwicklung deuteten auf einen Rückgang der Volumina im Großhandel hin, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Rückgang dürfte durch einen hohen Vergleichswert im vierten Quartal 2024 noch verstärkt werden./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
41,32 €
|Abst. Kursziel*:
21,01%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
41,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,31%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08:36
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:31
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:31
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|08:31
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.