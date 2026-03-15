DAX23.440 ±-0,0%Est505.711 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7800 +3,2%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.259 +1,1%Euro1,1444 +0,2%Öl106,3 +2,3%Gold4.997 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg
Daimler Truck-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm startet heute Daimler Truck-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm startet heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Cyberdevisen legen zu

Altcoins folgen Bitcoin: Kryptomarkt mit Wochenstart im Aufwind

16.03.26 08:51 Uhr
Krypto-Boom zum Wochenstart: Anleger greifen bei Bitcoin & Co. zu | finanzen.net

Der Kryptomarkt erlebt zum Wochenstart eine dynamische Erholung. Sowohl das Kryptourgestein Bitcoin als auch Altcoins verteuern sich. Das steckt dahinter.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
106,26 USD 2,37 USD 2,28%
News
Ölpreis (WTI)
100,11 USD 1,40 USD 1,42%
News
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
73.528,1411 USD 832,2239 USD 1,14%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.256,4254 USD 81,2379 USD 3,73%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
93,6456 USD 1,5492 USD 1,68%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4835 USD 0,0368 USD 2,55%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,2894 USD 0,0197 USD 7,30%
Charts|News

Bitcoin steigt wieder über wichtige Kursniveaus
• Altcoins wie Ethereum, Solana und XRP ziehen mit
• Geopolitische Spannungen und Charttechnik stützen die Kurse

Die älteste Kryptowährung Bitcoin zeigt sich zum Wochenstart erholt. Nachdem sie zeitweise die 74.000-Dollar-Marke überschreiten konnte, legte sie zuletzt auf CoinMarketCap noch 2,83 Prozent auf 73.450 US-Dollar zu. Daneben geht es für die Nummer 2 am Kryptomarkt, Ethereum, mit 6,87 Prozent Kursplus auf 2.249,03 US-Dollar nochmals deutlicher nach oben, XRP liegt mit 5,35 Prozent bei 1,48 US-Dollar im Plus, während Solana 6,04 Prozent zulegt und Cardano sogar knapp zehn Prozent auf 0,2895 US-Dollar gewinnt.

Geopolitische Spannungen als zweischneidiges Schwert

Dieser Aufwärtstrend markiert einen deutlichen Stimmungsumschwung, nachdem die Kurse zuvor in einer volatilen Seitwärtsphase verharrt hatten.

Die Erholung am Kryptomarkt findet vor einem extrem angespannten weltpolitischen Hintergrund statt. Erneute Militärschläge im Nahen Osten sorgen nicht nur für Bewegungen beim Ölpreis, sondern haben auch Auswirkungen auf die Bewertung von Kryptowährungen. Während Bitcoin einerseits als spekulatives Asset gilt, das bei allgemeiner Marktpanik unter Druck geraten kann, scheint er sich in der aktuellen Situation laut Yahoo Finance als alternative Absicherung zu behaupten. Die Unsicherheit rund um die Situation im Iran und die Auswirkungen auf die "Old Economy" lassen Anleger verstärkt nach digitalen Alternativen suchen, was den aktuellen Kursanstieg trotz oder gerade wegen der geopolitischen Risiken stützt, heißt es.

Markttechnik treibt den Kurs

Neben den makroökonomischen Faktoren lieferte die Charttechnik zusätzliche Kaufargumente. Bitcoin gelang es am Montag, nachhaltig über seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zu steigen. Laut Marktberichten von CoinDesk werteten Händler diesen Ausbruch als Bestätigung für ein neues bullisches Momentum, was in der Folge auch bei Ethereum und anderen Large-Cap-Altcoins wie Solana zu Anschlusskäufen führte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com, Jaruwan Jaiyangyuen / Shutterstock.com