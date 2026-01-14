Porsche vz. Aktie
Marktkap. 39,19 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Horst Schneider bewertete die Autokonzerne am Donnerstag gemäß dem Durchschnittsalter ihrer Fahrzeugmodelle sowie dem Umsatzanteil neuer Modelle in den Jahren 2026 und 2027. Er suchte damit nach Gewinnern und Verlierern im Modellzyklus. VW beziehungsweise Audi winke 2026 das stärkste Jahr, BMW sei in einer Übergangsphase. Mercedes werde im Elektro-Bereich stärker und Stellantis in den USA. Dafür zeichne sich für letztere in Europa Schwäche ab./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc.
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
42,52 €
|Abst. Kursziel*:
-8,28%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
43,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,34%
|
Analyst Name:
Horst Schneider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|13:21
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13:21
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13:21
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research