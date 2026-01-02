DAX 24.674 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,01 +0,4%Gold 4.415 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
BASF-Aktie schwächer: Werk in Zhanjiang vor Start BASF-Aktie schwächer: Werk in Zhanjiang vor Start
Airbus-Aktie weiter gefragt: Lieferziel wohl knapp übertroffen Airbus-Aktie weiter gefragt: Lieferziel wohl knapp übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
47,41 EUR +0,06 EUR +0,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 42,74 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

13:06 Uhr
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,41 EUR 0,06 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,40 €		 Abst. Kursziel*:
22,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,34%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

13:06 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Nachmittag fester
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX mit Gewinnen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz reagiert am Freitagvormittag positiv
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels freundlich
EQS Group EQS-News: 911 GT3 90 F. A. Porsche: collector's car in honour of the visionary designer
EQS Group EQS-News: Porsche Leipzig plant receives Automotive Lean Production Award
EQS Group EQS-News: A technological milestone for Porsche as the Cayenne goes electric
EQS Group EQS-News: First digitally, then in Dubai: double premiere for the Cayenne Electric
EQS Group EQS-News: Porsche Opens First Integrated R&D Hub Outside Germany in Shanghai
EQS Group EQS-News: Porsche AG reports robust net cash flow in a challenging market environment
EQS Group EQS-News: Powerful and engaging: Porsche launches the first all-electric Macan GTS
EQS Group EQS-News: Dr. Michael Leiters will become CEO of Porsche AG on January 1, 2026
RSS Feed
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen