Porsche vz. Aktie
Marktkap. 42,74 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
47,40 €
|Abst. Kursziel*:
22,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
47,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,34%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
