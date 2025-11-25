DAX 23.570 +0,5%ESt50 5.612 +0,7%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,95 -2,0%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.620 +0,1%Euro 1,1579 +0,1%Öl 62,33 -0,5%Gold 4.165 +0,8%
Lufthansa-Aktie leichter: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen
Tech-Korrektur: Langfristtrend bleibt intakt
Porsche vz. Aktie

43,54 EUR -0,15 EUR -0,34 %
STU
Marktkap. 39,01 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
Symbol DRPRF

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

08:36 Uhr
Porsche vz Overweight
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,54 EUR -0,15 EUR -0,34%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Von den jüngst neu ernannten Management-Teams von Stellantis, Renault, Volvo Cars und Porsche erwartet Asumendi wichtige Updates zur Geschäftsentwicklung, ebenso von Mercedes-Benz. Bei den Zulieferern stünden 2026 wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,73 €		 Abst. Kursziel*:
32,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,21%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:36 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
06.11.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX klettert letztendlich
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit angezogener Handbremse
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Porsche vz
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Vormittag ab
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus
EQS Group EQS-News: A technological milestone for Porsche as the Cayenne goes electric
EQS Group EQS-News: First digitally, then in Dubai: double premiere for the Cayenne Electric
EQS Group EQS-News: Porsche Opens First Integrated R&D Hub Outside Germany in Shanghai
EQS Group EQS-News: Porsche AG reports robust net cash flow in a challenging market environment
EQS Group EQS-News: Powerful and engaging: Porsche launches the first all-electric Macan GTS
EQS Group EQS-News: Dr. Michael Leiters will become CEO of Porsche AG on January 1, 2026
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Possible changes in the Executive Board
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
