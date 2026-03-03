Apple-Aktie leichter: UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 280 Dollar
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen.
Die Dynamik der AppStore-Umsätze habe sich im Februar nicht wirklich verbessert, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Es sei der sechste Monat in Folge mit lediglich einstelligem prozentualem Wachstum - eine zunehmend besorgniserregende Serie.
Die Apple-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 0,44 Prozent tiefer bei 262,55 US-Dollar.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com, joyfull / Shutterstock.com