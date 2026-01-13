Porsche vz. Aktie
Marktkap. 39,09 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 42 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Aktien aus dem Volkswagen-Konzernumfeld zählt er nicht dazu und damit auch nicht die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG. Bei diesem sei es zwar gut, dass es nun einen Vollzeit-Konzernchef gebe. Es sei aber wenig realistisch, dass dieser einen schnellen strategischen Wandel herbeiführen kann./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
43,77 €
|Abst. Kursziel*:
14,23%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
44,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,84%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
