Porsche vz. Aktie

44,31 EUR +0,79 EUR +1,82 %
STU
Marktkap. 39,09 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

10:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,31 EUR 0,79 EUR 1,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 42 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Aktien aus dem Volkswagen-Konzernumfeld zählt er nicht dazu und damit auch nicht die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG. Bei diesem sei es zwar gut, dass es nun einen Vollzeit-Konzernchef gebe. Es sei aber wenig realistisch, dass dieser einen schnellen strategischen Wandel herbeiführen kann./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
43,77 €		 Abst. Kursziel*:
14,23%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
44,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,84%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

10:06 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Porsche vz. Neutral UBS AG
09.01.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
05.01.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Vormittag nordwärts
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag mit Einbußen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Porsche AG auf 42 Euro - 'Neutral'
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: 911 GT3 90 F. A. Porsche: collector's car in honour of the visionary designer
EQS Group EQS-News: Porsche Leipzig plant receives Automotive Lean Production Award
EQS Group EQS-News: A technological milestone for Porsche as the Cayenne goes electric
EQS Group EQS-News: First digitally, then in Dubai: double premiere for the Cayenne Electric
EQS Group EQS-News: Porsche Opens First Integrated R&D Hub Outside Germany in Shanghai
EQS Group EQS-News: Porsche AG reports robust net cash flow in a challenging market environment
EQS Group EQS-News: Powerful and engaging: Porsche launches the first all-electric Macan GTS
