Auslieferungen gestiegen

Chinesischer Automarkt wächst im September

12.10.25 19:57 Uhr
Elektro-Boom in China! Autoverkäufe schießen im September nach oben | finanzen.net

Der chinesische Automarkt hat im September weiter zugelegt. Die Auslieferungen von Autos an Endkunden zogen im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 2,24 Millionen Fahrzeuge an, wie es von der Branchenvereinigung PCA in Peking auf Basis vorläufiger Zahlen am Wochenende hieß.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
78,60 EUR -2,12 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,10 EUR -0,80 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,93 EUR -0,85 EUR -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
356,75 EUR -20,75 EUR -5,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
89,70 EUR -1,52 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Schub kam vor allem weiter von Elektro- und Plugin-Hybrid-Autos. Die in China unter NEV (new energy vehicle) firmierenden Autos wuchsen um 16 Prozent auf 1,31 Millionen.

Wer­bung

Die deutschen Hersteller haben auf ihrem einstigen Wachstumsmarkt China derzeit einen schweren Stand. Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat mit der Rabattschlacht lokaler Elektroautoanbieter zu kämpfen. Bei Mercedes-Benz (Mercedes-Benz, BMW und Porsche rutschen die Verkaufszahlen deutlich ab, weil die wohlhabenden Chinesen weniger zu den deutschen Premiummarken greifen als früher.

Das Geld sitzt bei den Käufern unter anderem wegen der Immobilienkrise im Land nicht mehr so locker. China ist der weltweit größte Automarkt und auch für die deutschen Konzerne der wichtigste Einzelmarkt.

PEKING (dpa-AFX)

Bildquellen: RaffMaster / Shutterstock.com

