DAX 25.340 -0,3%ESt50 6.022 -0,1%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.540 -0,3%Euro 1,1651 +0,0%Öl 66,39 +1,4%Gold 4.630 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Deutsche Börse-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein Deutsche Börse-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
312,10 EUR +3,10 EUR +1,00 %
STU
363,76 USD -13,43 USD -3,56 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 57,51 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

Bernstein Research

Ferrari Outperform

10:06 Uhr
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
312,10 EUR 3,10 EUR 1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 395 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Optimistisch bleibt er für BMW, Renault, Ferrari und Aston Martin./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
312,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
312,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
391,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

10:06 Ferrari Outperform Bernstein Research
09.01.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
08.01.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

Dow Jones Ferrari-Aktie zieht an: Exor verlängert Aktionärsvereinbarung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'
dpa-afx Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 27.11.25
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro
finanzen.net Ferrari: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
dpa-afx Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet
Benzinga If You Invested $100 In Ferrari Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga How Is The Market Feeling About Ferrari NV?
Financial Times John Elkann’s year to forget: a pile-up of problems from family to Ferrari
MotleyFool What Has Ferrari (RACE) Stock Done For Investors?
MotleyFool Why I Bought the Dip in Ferrari Stock
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Ferrari Stock In The Last 10 Years
Zacks Ferrari vs. Porsche: Which Luxury Icon Leads the Road Ahead?
Zacks Shell Signs Long-Term Renewable Energy Deal With Ferrari
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen