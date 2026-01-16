DAX 25.297 -0,2%ESt50 5.958 -1,2%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,46 -0,7%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.806 -1,0%Euro 1,1621 +0,3%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.669 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX startet deutlich im Minus -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Pivotal-Point Nachverfolgung Sable Offshore (SOC): Gerichtlicher Sieg bei Pipeline-Freigabe erzwingt fundamentale Neubewertung der Santa Ynez Unit! Pivotal-Point Nachverfolgung Sable Offshore (SOC): Gerichtlicher Sieg bei Pipeline-Freigabe erzwingt fundamentale Neubewertung der Santa Ynez Unit!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
40,87 EUR -1,47 EUR -3,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 38,17 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Porsche vz Hold

08:06 Uhr
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,87 EUR -1,47 EUR -3,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Die Nachfragesituation bleibe in China gerade im Premiumsegment schwierig./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Hold

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
42,28 €		 Abst. Kursziel*:
11,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
40,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,00%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:06 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Porsche vz. Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Porsche vz. Neutral UBS AG
09.01.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

dpa-afx Grönland-Streit Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten
finanzen.net Porsche-Aktie dreht ins Minus: Klarer Rückgang bei den Auslieferungen in 2025 verzeichnet - China belastet
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verliert zum Handelsende
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag zurück
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag mit roter Tendenz
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX steigt zum Start
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagvormittag stärker
EQS Group Porsche delivers 279,449 sports cars to customers in 2025
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: 911 GT3 90 F. A. Porsche: collector's car in honour of the visionary designer
EQS Group EQS-News: Porsche Leipzig plant receives Automotive Lean Production Award
EQS Group EQS-News: A technological milestone for Porsche as the Cayenne goes electric
EQS Group EQS-News: First digitally, then in Dubai: double premiere for the Cayenne Electric
EQS Group EQS-News: Porsche Opens First Integrated R&D Hub Outside Germany in Shanghai
EQS Group EQS-News: Porsche AG reports robust net cash flow in a challenging market environment
RSS Feed
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen