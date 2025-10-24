DAX24.212 ±0,0%Est505.658 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,25 +0,3%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.752 +1,1%Euro1,1634 +0,1%Öl66,18 +0,3%Gold4.113 -0,3%
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street höher erwartet -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Intel-Aktie deutlich höher: Chipriese überrascht mit starken Zahlen
Pyrum: Baldige Entdeckung wahrscheinlich
MÄRKTE USA/Wall Street nach günstigen Inflationsdaten freundlich erwartet

24.10.25 14:50 Uhr
DOW JONES--Zum Wochenausklang zeichnet sich eine freundliche Eröffnungstendenz an den US-Aktienmärkten ab. Die Verbraucherpreise in den USA sind im September sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate auf Monatssicht etwas weniger stark gestiegen als von Ökonomen vorhergesagt. Das lindert Inflationsängste und unterstützt Zinssenkungserwartungen. Leicht stützend wirkt auch die Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Zollkonflikts, wenn sich in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping trifft.

Die Verbraucherpreisdaten wurden wegen der Haushaltssperre mit zweiwöchiger Verspätung veröffentlicht. Aufgrund des nunmehr seit gut drei Wochen andauernden "Shutdown" wurden viele Staatsbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt, so dass aktuell viele Konjunkturdaten nicht ermittelt werden. Nicht nur den Anlegern fehlen daher Orientierungshilfen, auch die US-Notenbank muss ihre geldpolitischen Entscheidungen auf einer dünneren Datenbasis treffen als gewohnt. Die Inflation ist jedoch eines der Kriterien, an denen die Federal Reserve ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet damit, dass die Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird.

Neben den Inflationsdaten stehen im weiteren Verlauf Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe, der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung im Oktober und die Neubauverkäufe aus dem September auf der Agenda.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den Inflationsdaten knapp behauptet. Der Euro legt zur US-Währung leicht zu auf rund 1,1640 Dollar. Der kanadische Dollar gibt zu seinem US-Pendant leicht nach, nachdem US-Präsident Trump die Handelsgespräche mit dem nördlichen Nachbarn abgebrochen hat. Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 3,97 Prozent.

Beim Gold kommt es nach der Zwischenerholung vom Vortag zu Gewinnmitnahmen. Die Ölpreise tendieren etwas fester, nachdem sie am Vortag mit Preissprüngen von über 5 Prozent auf die neuen Sanktionen gegen Russland reagiert hatten.

Unternehmensseitig hat Intel überzeugende Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Die Aktie macht vorbörslich einen Satz von 6 Prozent. Überraschend gut hat auch Ford (+3,8%) im dritten Quartal abgeschnitten. Umsatz und operatives Ergebnis des Autoherstellers übertrafen deutlich die Erwartungen des Markts. Positiv werden auch die Zahlen von Procter & Gamble (+1,2%) aufgenommen.

Deckers sacken um 12,6 Prozent ab. Das Schuh- und Bekleidungsunternehmen hat bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal seine Jahresziele gesenkt und dies mit der US-Zollpolitik begründet.

Target legen um 1 Prozent zu. Der Einzelhändler plant, seine Belegschaft um 8 Prozent zu verringern. Vor allem die Zahl der Führungskräfte soll kleiner werden.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1636 +0,2% 1,1618 1,1609 +12,2%

EUR/JPY 177,46 +0,1% 177,28 177,28 +8,8%

EUR/CHF 0,9243 -0,0% 0,9244 0,9237 -1,6%

EUR/GBP 0,8725 +0,1% 0,8718 0,8720 +5,3%

USD/JPY 152,51 -0,1% 152,60 152,71 -3,0%

GBP/USD 1,3337 +0,1% 1,3326 1,3313 +6,5%

USD/CNY 7,0951 -0,0% 7,0964 7,0966 -1,6%

USD/CNH 7,1234 -0,0% 7,1252 7,1247 -2,9%

AUS/USD 0,6520 +0,2% 0,6510 0,6510 +5,2%

Bitcoin/USD 111.363,00 +1,6% 109.580,50 109.663,30 +15,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,13 61,79 +0,6% 0,34 -13,6%

Brent/ICE 66,36 65,99 +0,6% 0,37 -11,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.078,35 4.122,89 -1,1% -44,54 +57,1%

Silber 48,19 48,90 -1,5% -0,71 +69,3%

Platin 1.387,06 1.402,58 -1,1% -15,52 +60,2%

Kupfer 5,10 5,11 -0,3% -0,01 +24,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 08:51 ET (12:51 GMT)

Analysen zu Intel Corp.

