Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500

Kursentwicklung im Fokus

Der S&P 500 machte schlussendlich Gewinne.

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,79 Prozent höher bei 6.791,69 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 53,151 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,691 Prozent auf 6.784,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6.738,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 6.807,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.772,07 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 1,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.09.2025, lag der S&P 500 bei 6.637,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.363,35 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 24.10.2024, mit 5.809,86 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 15,73 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6.807,11 Punkte. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Ford Motor (+ 12,16 Prozent auf 13,84 USD), The Western Union Company (+ 10,20 Prozent auf 8,97 USD), Coinbase (+ 9,82 Prozent auf 354,46 USD), Albemarle (+ 8,50 Prozent auf 105,64 USD) und IBM (+ 7,88 Prozent auf 307,46 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Deckers Outdoor (-15,21 Prozent auf 86,94 USD), Mohawk Industries (-6,98 Prozent auf 119,90 USD), Newmont (-6,23 Prozent auf 83,37 USD), Alaska Air Group (-6,13 Prozent auf 43,77 USD) und Illinois Tool Works (-4,54 Prozent auf 245,75 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Ford Motor-Aktie. 50.589.976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

