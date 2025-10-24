Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500
Der S&P 500 machte schlussendlich Gewinne.
Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,79 Prozent höher bei 6.791,69 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 53,151 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,691 Prozent auf 6.784,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6.738,44 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 6.807,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.772,07 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 1,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.09.2025, lag der S&P 500 bei 6.637,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.363,35 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 24.10.2024, mit 5.809,86 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 15,73 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6.807,11 Punkte. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Ford Motor (+ 12,16 Prozent auf 13,84 USD), The Western Union Company (+ 10,20 Prozent auf 8,97 USD), Coinbase (+ 9,82 Prozent auf 354,46 USD), Albemarle (+ 8,50 Prozent auf 105,64 USD) und IBM (+ 7,88 Prozent auf 307,46 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Deckers Outdoor (-15,21 Prozent auf 86,94 USD), Mohawk Industries (-6,98 Prozent auf 119,90 USD), Newmont (-6,23 Prozent auf 83,37 USD), Alaska Air Group (-6,13 Prozent auf 43,77 USD) und Illinois Tool Works (-4,54 Prozent auf 245,75 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Ford Motor-Aktie. 50.589.976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Alaska Air Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alaska Air Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alaska Air Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Alaska Air Group News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen