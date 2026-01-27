DAX24.647 -0,7%Est505.961 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.435 -1,4%Euro1,1970 +0,1%Öl69,74 +1,5%Gold5.505 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T OHB 593612 Novo Nordisk A3EU6F CSG Group A420X0
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Neuerungen und Gesetze - Das ändert sich im Februar Neuerungen und Gesetze - Das ändert sich im Februar
NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im Dezember etwas langsamer

29.01.26 10:09 Uhr

DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Dezember leicht verlangsamt. Laut einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 3,0 (November: 3,1) Prozent. Gegenüber dem Vormonat nahm die Kreditvergabe um 29 (plus 13) Milliarden Euro zu.

Wer­bung

Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum erhöhte sich mit einer Jahresrate von 2,3 (2,6) Prozent. Die Kreditvergabe an Private nahm um 3,3 (3,4) Prozent zu, die an den Staat um 0,8 (0,7) Prozent. Das Volumen der Kredite an private Haushalte erhöhte sich mit einer Jahresrate von 3,0 (2,9) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um 3,0 (2,9) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 5,1 (5,5) Prozent.

Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im Oktober mit einer Jahresrate von 2,8 (3,0) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine unveränderte Rate von 3,0 Prozent erwartet. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 4,7 (5,0) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 04:10 ET (09:10 GMT)