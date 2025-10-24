Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Nachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Intel zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 39,73 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 39,73 USD zu. In der Spitze legte die Intel-Aktie bis auf 41,12 USD zu. Bei 40,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 17.755.888 Intel-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 41,12 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 124,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,50 USD.

Am 24.07.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 12,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,210 USD je Aktie belaufen.

