Intel Aktie

21,60 EUR +0,45 EUR +2,10 %
STU
25,33 USD +0,52 USD +2,10 %
BTT
Marktkap. 92,65 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,89%
WKN 855681

ISIN US4581401001

Symbol INTC

Bernstein Research

Intel Market-Perform

16:11 Uhr
Intel Market-Perform
Intel Corp.
21,60 EUR 0,45 EUR 2,10%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel angesichts der Beteiligung des US-Staates auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Stacy Rasgon wies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf hin, dass der Chipkonzern staatliche Fördermittel ursprünglich kostenlos erhalten sollte. Dafür nun Eigenkapital aufzubringen, sei da der schlechtere Weg. Nicht schön sei auch, dass das Geld allein wahrscheinlich nicht ausreichen werde, um zu helfen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 02:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 02:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 21,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 24,93		 Abst. Kursziel*:
-15,76%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 25,33		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,09%
Analyst Name:
Stacy Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 22,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

16:11 Intel Market-Perform Bernstein Research
20.08.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
19.08.25 Intel Neutral UBS AG
12.08.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
25.07.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

