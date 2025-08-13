Intel Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel angesichts der Beteiligung des US-Staates auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Stacy Rasgon wies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf hin, dass der Chipkonzern staatliche Fördermittel ursprünglich kostenlos erhalten sollte. Dafür nun Eigenkapital aufzubringen, sei da der schlechtere Weg. Nicht schön sei auch, dass das Geld allein wahrscheinlich nicht ausreichen werde, um zu helfen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 02:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 02:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 21,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 24,93
|Abst. Kursziel*:
-15,76%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 25,33
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,09%
|
Analyst Name:
Stacy Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 22,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
