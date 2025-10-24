DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin95.369 +0,7%Euro1,1629 +0,1%Öl65,81 -0,2%Gold4.113 -0,3%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Nach Kursdelle der Reddit-Aktie im Oktober - So nimmt ein Analyst Anlegern die Sorgen vor einem Abwärtstrend Nach Kursdelle der Reddit-Aktie im Oktober - So nimmt ein Analyst Anlegern die Sorgen vor einem Abwärtstrend
D-Wave Quantum-Aktie trotzt Insiderverkäufen mit Kursgewinnen - Auch Warrants im Fokus D-Wave Quantum-Aktie trotzt Insiderverkäufen mit Kursgewinnen - Auch Warrants im Fokus
Profil
Kursverlauf

Freitagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels steigen

24.10.25 22:32 Uhr
Freitagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels steigen | finanzen.net

Der NASDAQ 100 machte zum Handelsende Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,04 Prozent stärker bei 25.358,16 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,838 Prozent fester bei 25.307,75 Punkten in den Handel, nach 25.097,42 Punkten am Vortag.

Bei 25.418,64 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.288,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2025, wies der NASDAQ 100 24.503,57 Punkte auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 24.07.2025, einen Stand von 23.219,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20.232,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 20,89 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 25.418,64 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,63 Prozent auf 252,92 USD), Constellation Energy (+ 6,39 Prozent auf 389,19 USD), Micron Technology (+ 5,96 Prozent auf 219,02 USD), AppLovin (+ 5,14 Prozent auf 620,00 USD) und Broadcom (+ 2,86 Prozent auf 354,13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Tesla (-3,40 Prozent auf 433,72 USD), Baker Hughes (-3,25 Prozent auf 47,30 USD), Microchip Technology (-2,95 Prozent auf 63,17 USD), Analog Devices (-2,17 Prozent auf 238,01 USD) und ON Semiconductor (-2,07 Prozent auf 50,71 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 48.398.119 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 6,67 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
