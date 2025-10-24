DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.213 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,63 +1,0%Gold4.129 +0,1%
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA gewinnt am Nachmittag an Boden

24.10.25 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 185,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
159,50 EUR 2,00 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von NVIDIA legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 185,58 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 186,03 USD aus. Bei 183,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.437.922 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 195,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,41 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 53,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,030 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,040 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,86 USD an.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?

Samsung greift an: Mini-KI aus Korea stellt Milliarden-Geschäft von KI-Aktien NVIDIA & Co. in Frage

KI-Schlüsselrolle: NVIDIA auf dem Weg zur Acht-Billionen-Dollar-Marke? HSBC sieht für Aktie Luft nach oben

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

