KI-Rechenleistung

Alphabet-Aktie im Plus: Google und Anthropic schließen milliardenschweren Cloud-Deal

24.10.25 11:22 Uhr
NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie im Plus: Google und Anthropic mit milliardenschwerem KI-Deal | finanzen.net

Google und das US-amerikanische KI-Startup Anthropic haben ihre Zusammenarbeit mit einem neuen Cloud-Deal im Milliardenvolumen deutlich vertieft.

• Google und Anthropic vertiefen Zusammenarbeit
• Neuer Cloud-Deal für KI-Rechenleistung
• KI-Wettbewerb verschärft sich weiter

Wie unter anderem "CNBC" bereichtet, erhält Anthropic im Rahmen eines milliardenschweren Cloud-Deals Zugang zu bis zu einer Million Tensor Processing Units (TPUs) der Alphabet-Tochter Google. Diese Rechenleistung entspricht über einem Gigawatt und soll maßgeblich für das Training der nächsten Generation des KI-Modells Claude eingesetzt werden. Die volle Kapazität soll voraussichtlich ab 2026 verfügbar sein, womit Anthropic seine Infrastruktur für die Entwicklung leistungsfähiger KI-Systeme deutlich ausbauen kann.

Milliardeninvestition und Beteiligungsverhältnisse

Die Partnerschaft erweitert eine bereits bestehende Zusammenarbeit: Google hält derzeit einen Anteil von 14 Prozent an Anthropic und hat in den vergangenen Jahren etwa drei Milliarden US-Dollar in das Unternehmen investiert. Die neue Cloud-Vereinbarung, deren Wert auf mehrere zehn Milliarden US-Dollar geschätzt wird, unterstreicht Googles strategisches Interesse an der Sicherung von Spitzenpositionen im Bereich der generativen Künstlichen Intelligenz.

Anthropic setzt auf diversifizierte Strategie

Trotz der engeren Kooperation mit Google bleibt Amazon der primäre Cloud-Anbieter von Anthropic. Amazon hat bislang rund acht Milliarden US-Dollar in das KI-Startup investiert. Anthropic verfolgt dabei eine bewusst diversifizierte Chipstrategie: Neben Googles TPUs nutzt das Unternehmen auch Trainium-Chips von Amazon sowie GPUs von NVIDIA, um die Claude-Modelle zu trainieren. Diese Multivendor-Strategie soll sicherstellen, dass das Unternehmen flexibel auf Veränderungen im globalen Chip- und Cloud-Markt reagieren kann.

Wettbewerb um KI-Infrastruktur verschärft sich

Der Deal zwischen Google und Anthropic ist Ausdruck eines wachsenden Wettbewerbs um die Bereitstellung von KI-Infrastruktur. Unternehmen wie Microsoft, Amazon und NVIDIA investieren massiv in Cloud- und Chiptechnologien, um im Rennen um die leistungsstärksten KI-Modelle die Nase vorn zu haben. Für Google bedeutet die Partnerschaft mit Anthropic nicht nur die Sicherung einer prominenten Kundschaft, sondern auch die strategische Positionierung als zentraler Akteur im wachsenden Markt für generative KI-Lösungen.

Anleger honorieren den Deal im vorbörslichen Freitagshandel an der NASDAQ dann auch mit einem Plus und schicken die Alphabet-Aktie zeitweise um 1,27 Prozent auf 256,94 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, anchinthamb / Shutterstock.com

