Notierung im Fokus

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Abend nordwärts

24.10.25 20:23 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 185,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
159,32 EUR 1,82 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,9 Prozent auf 185,56 USD. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 186,03 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 14.015.541 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 195,62 USD. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 5,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD ab. Mit einem Kursverlust von 53,31 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,030 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,040 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 202,86 USD.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 30,04 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,52 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?

Samsung greift an: Mini-KI aus Korea stellt Milliarden-Geschäft von KI-Aktien NVIDIA & Co. in Frage

KI-Schlüsselrolle: NVIDIA auf dem Weg zur Acht-Billionen-Dollar-Marke? HSBC sieht für Aktie Luft nach oben

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
