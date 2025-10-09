KI-Profiteure

Die Aktien von NVIDIA und Palantir notieren in der Nähe ihrer Allzeithochs. Doch wie schätzen Analysten die Zukunftsaussichten der beiden Börsen-Highflyer ein?

Wie Morgan Stanley-Experte Andrew Slimmon jüngst in einem Telefon-Interview mit MarketWatch zu verstehen gab, ist er der Ansicht, dass die Rally am US-Aktienmarkt noch bis Jahresende anhalten wird. Er begründet diese Einschätzung mit dem geldpolitischen Kurswechsel der US-Notenbank Fed. Diese hatte am 17. September nicht nur den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte herabgesetzt, sondern bis zum Jahresende noch weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Auch in 2026 sei noch eine weitere Senkung denkbar, so die Währungshüter. Dies sind günstige Voraussetzungen für Aktien. Doch gilt dies auch für NVIDIA und Palantir, angesichts deren bereits rekordhohen Bewertungen und den wachsenden Sorgen vor einer KI-Blase?

NVIDIA und Palantir starten beide dank des Durchbruchs der Künstlichen Intelligenz als technologische Revolution durch - erstgenannter als bedeutendster Hardware-Lieferant, letzterer als strategischer Infrastrukturanbieter. Beide notieren derzeit an der Börse nahe ihrer Rekordhochs: NVIDIA schloss zuletzt (Stand: 08.10.25) bei 189,11 US-Dollar (Rekord bei 191,05 US-Dollar), Palantir bei 183,56 US-Dollar (Rekord bei 190,00 US-Dollar).

Analysten heben den Daumen für NVIDIA

Der Chipdesigner NVIDIA ist dank seines technologischen Vorsprungs Weltmarktführer für KI-Hochleistungsprozessoren. Hyperscaler bauen derzeit riesige Computercluster für fortschrittliche KI-Anwendungen auf und sichern sich dafür langfristige Kontingente von NVIDIAs neuer Blackwell-Generation.

Nachdem NVIDIA zudem kürzlich eine Mega-Investition von 100 Milliarden US-Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI angekündigt hat, haben die Analysten von Evercore das Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 214 auf 225 US-Dollar angehoben. Denn bei Evercore geht man davon aus, dass sich der Deal der beiden Akteure im KI-Bereich deutlich positiv auf die Entwicklung der NVIDIA-Erlöse auswirken und als Kurstreiber für den Chip-Riesen erweisen dürfte. Analysten von Barclays bis Loop Capital haben laut "Börse online" ihre Kursziele zuletzt sogar in Richtung 240 bis 250 US-Dollar angehoben.

Die Mehrheit der Analysten ist derzeit klar optimistisch in Bezug auf NVIDIA. Laut TipRanks lauten 36 von insgesamt 39 abgegebenen Empfehlungen auf "Buy". Das durchschnittliche Kursziel von 217,75 US-Dollar lässt zudem dem Aktienkurs bei seinem derzeitigen Niveau noch Luft nach oben.