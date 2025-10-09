DAX24.641 +0,2%Est505.653 +0,1%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1615 -0,1%Öl66,38 +0,5%Gold4.030 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Ottobock BCK222 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin -- Ottobock-Aktie vor IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- BYD, Gerresheimer im Fokus
Top News
Immobilieninvestitionen leicht gemacht: Jetzt einsteigen und als Privatanleger profitieren! Immobilieninvestitionen leicht gemacht: Jetzt einsteigen und als Privatanleger profitieren!
Auf und Ab bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT - Geopolitik & Co. im Blick Auf und Ab bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT - Geopolitik & Co. im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
IPO für Prothesenhersteller

Erstkurs der Ottobock-Aktie klar über Ausgabepreis: Weltmarktführer mit starkem Börsengang

09.10.25 09:27 Uhr
Ottobock-Aktie bei IPO gefragt: Prothesenhersteller wagt Gang aufs Börsenparkett | finanzen.net

Der Prothesenhersteller Ottobock startet am heutigen Donnerstag an der Börse. So schlägt sich die Aktie am ersten Handelstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
70,48 EUR -1,92 EUR -2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Ottobock bisher im Besitz der Näder Holding
• Weltmarktführer in Prothetik, Neuroorthetik und Exoskeletten
• Zweiter Börsengang nach gescheitertem Versuch 2022

Wer­bung

Ottobock-Aktie startet an der Börse

Ottobock hat am heutigen Donnerstag den Gang aufs Börsenparkett gewagt. Das Unternehmen gab rund 1,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus. Hinzu kommen rund 9,1 Millionen bestehende Aktien des bisherigen Eigentümers, der Näder Holding sowie 1,6 Millionen Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungsoption, ebenfalls aus dem Bestand des bisherigen Eigentümers.

Der Erstkurs der Ottobock-Aktie wurde bei 72 Euro markiert und lag damit 9,09 Prozent über dem Ausgabepreis von 66 Euro. Mit diesem hatte das Unternehmen das obere Ende der Preisspanne von 62,00 bis 66,00 Euro erreicht und kam vor dem Handelsstart auf eine anfängliche Marktkapitalisierung von rund 4,2 Milliarden Euro.

Aktuell notiert die Ottobock-Aktie im XETRA-Handel 10,30 Prozent über dem Ausgabepreis bei 72,80 Euro.

Wer­bung

Ottobock im Fokus

Der Hersteller von Prothesen und orthopädischen Hilfsmitteln hat seinen Hauptsitz in Duderstadt (Niedersachsen). Laut eigenen Angaben ist Ottobock Weltmarktführer in Prothetik, Neuroorthetik, Exoskeletten & digitalen Lösungen und beschäftigt fast 9.300 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit. Bisher war die Milliardärs-Familie Näder, die 2024 einen Anteil von 20 Prozent von dem schwedischen Private-Equity-Unternehmen EQT zurückgekauft hatte, alleiniger Eigentümer des Unternehmens.

Laut Unternehmensangaben erzielte Ottobock im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn belief sich auf 27,9 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 800,6 Millionen Euro, nach 762,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Derweil verdiente Ottobock 28 Millionen Euro, nach einem Minus von 0,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Schwieriges Umfeld für Börsengänge

Für Ottobock ist es bereits der zweite Versuch, sich über die Ausgabe von Aktien an der Börse Geld zu besorgen. Bereits 2022 wollte Ottobock an die Börse, hatte sein Vorhaben wegen des damals schlechten Marktumfelds jedoch wieder abgesagt.

Wer­bung

Auch zuletzt war das Umfeld für Börsengänge schwierig. In diesem Jahr wurden bereits einige Börsengänge abgesagt. So wurde das IPO von Stada wenige Tage nach der Ankündigung wieder gestrichen, das Medizintechnologieunternehmen BrainLAB hat seinen Gang an die Börse kurz vor dem geplanten ersten Handelstag wieder abgesagt und auch der Börsengang des Autoersatzteilhändlers Autodoc wurde in letzter Sekunde abgesagt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ottobock

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ottobock

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Roman Babakin / Shutterstock.com, Wirestock Creators / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ottobock

DatumMeistgelesen
Wer­bung