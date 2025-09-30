DAX23.801 +0,3%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +0,9%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.240 -0,6%Euro1,1732 +0,3%Öl69,55 -0,3%Gold3.817 +1,4%
Ottobock-Aktie: Preisspanne für IPO bekanntgegeben

29.09.25 08:31 Uhr
Ottobock-Aktie: Das sind die konkreten Details zum Börsengang | finanzen.net

Das Medizintechnik-Unternehmen Ottobock hat konkrete Details zu seinem geplanten Börsengang mitgeteilt.

Die Aktien von Ottobock sollen in einer Preisspanne von 62 bis 66 Euro angeboten werden, was einer Marktkapitalisierung von 4,0 bis 4,2 Milliarden Euro entspricht, wie das Unternehmen aus Duderstadt am Montagmorgen mitgeteilt hat. Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 9. Oktober 2025 geplant. Das Angebotsvolumen soll bei rund 766 bis 808 Millionen Euro liegen.

Ausgegeben werden sollen rund 1,6 Millionen neue Aktien sowie rund 9,1 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand des bisherigen Eigentümers, der Näder Holding. Hinzu kommen 1,6 Millionen Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option).

Aus der Kapitalerhöhung wird ein Bruttoerlös von rund 100 Millionen Euro zur Stärkung der Finanzlage und für mögliche Zukäufe erwartet. Der erwartete Streubesitz soll bei rund 19 Prozent liegen. Der Angebotszeitraum soll voraussichtlich am 30. September 2025 beginnen und am 7. Oktober 2025 enden.

/err/stk

DUDERSTADT (dpa-AFX)

Bildquellen: Profit_Image / Shutterstock.com, Tashatuvango / Shutterstock.com