GNW-News: Jiangxi Fengcheng ist Gastgeber der Circular Economy Industry Innovation and Development Conference zum Erfahrungsaustausch über die grüne Transfor...
^YICHUN, China, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich fand in Fengcheng
(Provinz Jiangxi) die Circular Economy Industry Innovation and Development
Conference (Konferenz für Innovation und Entwicklung der Kreislaufwirtschaft)
unter dem Motto?Circular Empowerment, Innovative Symbiosis" (Stärkung der
Kreislaufwirtschaft, innovative Symbiose) statt. Die Konferenz wurde gemeinsam
vom Xinhua Daily Telegraph und der Niederlassung der Xinhua News Agency in
Jiangxi veranstaltet und vom Stadtkomitee der KPCh Fengcheng, der Volksregierung
der Stadt Fengcheng und dem Fengcheng Circular Economy Park ausgerichtet. Mehr
als 200 Vertreter von Branchenverbänden, Forschungseinrichtungen und Unternehmen
nahmen teil, um gemeinsam Wege für eine hochwertige Entwicklung der
Kreislaufwirtschaft zu erörtern.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4877/eng)
Als Modell auf Landkreisebene für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in
China hat sich Fengcheng erfolgreich von einem ehemaligen Distributionszentrum
für Ressourcenrecycling zu einer nationalen Demonstrationsbasis für die grüne
Industrie gewandelt. Es entstand ein Industriecluster, dessen Kern die
Aufbereitung von recyceltem Kupfer, Aluminium und Kunststoffen bildet. Im Jahr
2024 erreichte der Gesamtwert der Industrieproduktion im Bereich der
Kreislaufwirtschaft im Park 56,85 Milliarden Yuan. Dabei entfielen auf
recyceltes Altkupfer etwa 12 % und auf recyceltes Altaluminium etwa 7,3 % des
nationalen Gesamtaufkommens.
Auf der Konferenz erklärte Zhang Shuji, Sekretär des Stadtkomitees der KPCh
Fengcheng, dass die Stadt durch den Aufbau eines geschlossenen Kreislaufsystems
(?Ressource-Produkt-Abfall-Recyclingressource") nicht nur eine industrielle
Modernisierung erreicht, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz
geleistet hat. Allein durch die Nutzung von recyceltem Kupfer und Aluminium
konnten im Jahr 2024 die Kohlenstoffemissionen um 11,76 Millionen Tonnen gesenkt
werden.
Im Rahmen der Konferenz wurde zudem das?Blue Book on the High-Quality
Development of Circular Economy in Fengcheng, Jiangxi" (Blaubuch über die
hochwertige Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in Fengcheng, Jiangxi)
veröffentlicht. Es fasst die Entwicklungslogik und die praktischen Erfahrungen
von Fengcheng systematisch zusammen und formuliert das Ziel, ein?nationales
Drehkreuz für grüne Lieferketten" aufzubauen. Damit bietet es wertvolle
Referenzwerte für den asiatischen Raum, um die Kreislaufwirtschaft zu fördern
und eine nachhaltige Entwicklung zu realisieren.
Quelle: Fengcheng Circular Economy Park
Kontaktperson: Herr Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°