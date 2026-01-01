DAX25.237 +0,4%Est505.980 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,1%Nas23.534 +0,2%Bitcoin77.359 -0,9%Euro1,1634 -0,2%Öl63,38 +1,1%Gold4.495 +0,4%
USA: Löhne ziehen im Dezember an

09.01.26 14:54 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich das Lohnwachstum im Dezember wie erwartet beschleunigt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne kletterten gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten das im Durchschnitt so erwartet, nach einem Plus von revidiert 0,2 Prozent (zuvor 0,1 Prozent) im November.

Im Jahresvergleich legten die Löhne im Dezember um 3,8 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 3,6 Prozent erwartet worden./mis/jkr/men