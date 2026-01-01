OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Zölle für 91 ...
Zölle für 91 Prozent aller Waren fallen weg - Einsparungen für
Unternehmen von 4 Mrd. Euro jährlich / Brossardt: "Abkommen ist klares
Signal an US-Administration"
München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. begrüßt
die erfolgte Zustimmung des Rats der EU zum EU-Mercosur-Abkommen. "Angesichts
der veränderten Weltlage sind Deutschland und die EU mehr denn je gefordert,
neue Handels-, Rohstoff- und Investitionspartnerschaften überall auf der Welt
abzuschließen. Die Handelspolitik von US-Präsident Trump belastet den gesamten
Welthandel. China hat sich vom größten Vorleistungslieferanten zum knallharten
Wettbewerber entwickelt. Eine internationale und global vernetzte
Volkswirtschaft wie Bayern bekommt das zu spüren. Schließlich erwirtschaftet die
bayerische Industrie fast 60 Prozent ihres Umsatzes im Ausland. Gebot der Stunde
ist das Diversifizieren unserer Handelsbeziehungen, um Abhängigkeiten von
einzelnen Handelspartnern zu reduzieren. Das EU-Mercosur-Abkommen ist ein
wichtiger Schritt dorthin. Und es ist auch ein klares Signal an die
US-Administration ", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.
Das Mercosur-Abkommen bedeutet für Europa auch weniger Abhängigkeit bei
Rohstoffen. "Beispielsweise ist Argentinien ein wichtiger Lithium-Produzent",
erläutert Brossardt und ergänzt: "Es geht für Europa auch darum, geostrategisch
Gewicht zurückzugewinnen. Mit dem Mercosur-Abkommen würde eine riesige
Freihandelszone mit 780 Millionen Einwohnern entstehen. Mit dem Wegfall von
Zöllen für 91 Prozent aller Waren könnten europäische Unternehmen pro Jahr etwa
vier Milliarden Euro einsparen".
Laut vbw muss Europa mit Blick auf die Aggression Russlands, die industrielle
Expansion Chinas und die angespannten transatlantischen Beziehungen Einigkeit
und Stärke demonstrieren. "Wir sind überzeugt, dass jedes Freihandelsabkommen
unseren europäischen Wirtschaftsraum stärker macht und davon alle Branchen
profitieren können. Bisher wurde das Mercosur-Abkommen öffentlich nicht
besonders gut verkauft. Dabei ist das Abkommen geostrategisch maßgebend ",
erläutert Brossardt abschließend.
