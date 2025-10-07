DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,84 -3,3%Nas22.790 -0,7%Bitcoin103.686 -2,7%Euro1,1655 -0,5%Öl65,70 +0,3%Gold3.981 +0,5%
IPO voraus

Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne

07.10.25 20:52 Uhr
Ottobock-Aktie startet durch: Börsengang zum Spitzenpreis von 66 Euro! | finanzen.net

Der Prothesenhersteller Ottobock hat den Angebotspreis für die im Rahmen des Börsengangs bereitgestellten Aktien am oberen Ende der Preisspanne festgesetzt.

Der Preis für einen Anteilschein betrage 66 Euro, teilte Ottobock am Dienstagabend mit. Die Spanne hatte bei 62 bis 66 Euro gelegen. Dabei schlägt der bisherige Eigentümer, die Näder Holding, inklusive einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") rund 10,7 Millionen eigene Aktien los. Hinzu kommen 1,5 Millionen aus einer Kapitalerhöhung. Das Gesamtvolumen des Angebots liegt damit bei knapp 810 Millionen Euro.

Die anfängliche Marktkapitalisierung werde bei 4,2 Milliarden Euro liegen, hieß es weiter. Der Streubesitz beträgt voraussichtlich gut 19 Prozent. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 09. Oktober 2025 geplant.

DUDERSTADT (dpa-AFX)

