Pressebericht

Oracle-Aktien sacken ab - Bericht sieht Enttäuschung beim Cloud-Computing-Geschäft

07.10.25 22:13 Uhr
Cloud-Schock bei Oracle: Gewinne niedriger als erwartet - Aktie an der NASDAQ tiefrot | finanzen.net

Sorgen mit Blick auf das Cloud-Computing-Geschäft haben am Dienstag die Aktien von Oracle stark belastet.

Die Papiere des US-Softwarekonzerns sackten zeitweise um mehr als fünf Prozent auf fast 277 Dollar ab und zählten damit zu den schwächsten Werten im S&P 500. Zuletzt betrug das Minus an der NASDAQ noch 2,41 Prozent auf 284,57 US-Dollar.

Die Gewinnmarge von Oracle im Bereich Cloud Computing sei geringer als von vielen Analysten erwartet, hieß es in einem Bericht des Portals "The Information" unter Berufung auf interne Unternehmensdokumente. Oracle erzielt in diesem Geschäftsfeld Umsätze mit der Vermietung von Servern mit Chips von NVIDIA. Die Aktien des Chipherstellers drehten nach Bekanntwerden der Nachricht leicht ins Minus. Zuvor hatten sie deutlich im Plus notiert.

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

