Kursziel angehoben

AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind

07.10.25 13:43 Uhr
Jefferies ruft Kursziel 300 Dollar aus - AMD-Aktie schießt an der NASDAQ weiter hoch | finanzen.net

Nach der Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit OpenAI haben Analysten reagiert und das Kursziel für die AMD-Aktie kräftig angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
181,10 EUR 7,60 EUR 4,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,76 EUR 1,12 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Jefferies hebt AMD-Aktie auf "Kaufen" und Kursziel auf 300 US-Dollar
• OpenAI beteiligt sich strategisch an AMD und wird Großkunde für KI-Chips
• Analysten sehen im Deal einen möglichen Gamechanger im KI-Chipmarkt

Wer­bung

Nach einem Kurssprung zum Wochenstart zeigen sich AMD-Anleger auch am zweiten Handelstag der Woche weiter in Kauflaune. Vorbörslich legt die Aktie weitere 4,13 Prozent auf 212,09 US-Dollar zu, nachdem der Anteilsschein den NASDAQ-Handel am Vortag 23,71 Prozent höher bei 203,71 US-Dollar beendet hatte.

Analyst stuft AMD-Aktie herauf

Das Analystenteam von Jefferies hat die AMD-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und zudem das Kursziel massiv von 170 auf 300 US-Dollar angehoben. Damit reagierten die Experten auf die am Vortag bekannt gegebene Partnerschaft zwischen dem Halbleiterkonzern und dem ChatGPT-Macher OpenAI. Die beiden Unternehmen hatten vereinbart, dass AMD ab der zweiten Jahreshälfte 2026 in großem Stil KI-Hochleistungsprozessoren an OpenAI liefern wird, zeitgleich wird OpenAI im Rahmen der Vereinbarung ein Einstieg von bis zu zehn Prozent bei AMD ermöglicht.

Jefferies bewertet die Zusammenarbeit positiv, auch wenn AMD noch bestimmte Meilensteine erreichen müsse. Dennoch stelle der Deal eine "starke Bestätigung von AMDs KI-Roadmap und der allgemeinen KI-Nachfrage" dar, wie Investing die Analysten zitiert.

Wer­bung

Jefferies hatte seine Schätzungen und sein Kursziel bereits letzte Woche aufgrund positiver Serverprüfungen angehoben, betonte aber, dass die KI-Entwicklung zu diesem Zeitpunkt noch nicht habe triangulieren können. Das Unternehmen bezeichnete seinen schnellen Positionswechsel als ungewöhnlich und erklärte: "Wir machen so etwas selten, stufen AMD aber nach der Ankündigung mit OpenAI […] hoch".

Deal als Gamechanger

Auch andere Marktbeobachter haben den OpenAI-Deal positiv bewertet. Experten bezeichnen die Kooperation als "Game-Changer", der das Gleichgewicht im KI-Chipmarkt neu justieren könnte, weshalb am Vortag nahezu der komplette Chipsektor Kursbewegungen gezeigt hatte. Die Reaktion unterstreicht, wie bedeutend der Einstieg eines zweiten großen Lieferanten für den KI-Chipmarkt ist, denn mit diesem Coup positioniert sich AMD klar als ernstzunehmende Alternative zu NVIDIA im Bereich der KI-Beschleuniger. Die Partnerschaft geht weit über eine reine Lieferbeziehung hinaus und umfasst eine gemeinsame Entwicklung zukünftiger Generationen von AMD-GPUs sowie großskaliger KI-Lösungen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
02.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen