DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.938 +3,2%Euro1,1518 ±0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens 723610 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Comics, Teddys & Co.: Alternative Geldanlagen im Blick Comics, Teddys & Co.: Alternative Geldanlagen im Blick
Aktien von BioNTech und CureVac vor Ausschlägen? Aktionärs-Votum am Dienstag Aktien von BioNTech und CureVac vor Ausschlägen? Aktionärs-Votum am Dienstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Ukraine: Rubio und Jermak wollen weiteres Pressestatement abgeben

23.11.25 19:59 Uhr

GENF/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einem kurzen Statement gemeinsam mit dem ukrainischen Verhandlungsführer Andrij Jermak will US-Außenminister Marco Rubio zu einem späteren Zeitpunkt am Sonntag erneut vor die Presse treten. Sie beabsichtigten, "in wenigen Minuten, vielleicht in ein oder zwei Stunden" wiederzukommen, sagte der Amerikaner zu Beginn eines kurzen Auftritts. "Wir melden uns in Kürze mit weiteren Informationen bei Ihnen. Ich weiß, Sie haben Fragen", sagte er. Er stellte in Aussicht, am Abend Fragen von Journalisten zu beantworten.

Wer­bung

Rubio hatte nach Verhandlungen mit der Ukraine und ihren europäischen Unterstützern Änderungen des Friedensplans zur Beendigung des Ukraine-Krieges angekündigt. Man habe ein "sehr gutes Arbeitsergebnis erzielt, das auf den Beiträgen aller beteiligten Parteien" basiere, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Jermak.

Jermak sprach von einem "sehr produktiven" ersten Treffen, bei dem gute Fortschritte erzielt worden seien. Man bewege sich auf einen gerechten und dauerhaften Frieden zu. Endgültige Entscheidungen werden seinen Angaben nach "unsere Präsidenten" treffen. Er bedankte sich bei den USA und US-Präsident Donald Trump - der Kiew zuvor erneut mangelnde Dankbarkeit vorgeworfen hatte./ngu/DP/men