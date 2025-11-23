DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.716 +1,6%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Das Orakel von Omaha: Warren Buffett verrät sein Erfolgsgeheimnis
Kursziele angepasst

Barclays warnt vor Überhitzung der Siemens Energy-Aktie - RBC optimistischer

23.11.25 11:07 Uhr
Siemens Energy: Analysten bestätigen optimistische Ausrichtung nach Kapitalmarkttag - Aktie fällt nach Gewinnmitnahmen | finanzen.net

Nach dem Kapitalmarkttag von Siemens Energy haben mehrere große Investmentbanken ihre Kursziele und Einschätzungen zur Aktie des Energietechnikkonzerns aktualisiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
103,45 EUR -6,55 EUR -5,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Kapitalmarkttag wurde von Analysten als "gut gemacht" und "positiv" bewertet
• RBC und Barclays erhöhten ihre Kursziele für die Siemens Energy-Aktie
• Aktie musste am Freitag Federn lassen

Gemischte Töne und erhöhte Kursziele nach Kapitalmarkttag

Der Kapitalmarkttag von Siemens Energy, bei dem das Management die in der Vorwoche angekündigten erhöhten Mittelfristziele im Detail erläuterte, fand breite Beachtung bei den internationalen Investmentbanken.

Die kanadische Bank RBC hob ihr Kursziel von 130 Euro auf 136 Euro an und bestätigte die Einstufung "Outperform". Analyst Colin Moody verwies in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf die dicken Auftragsbücher des Konzerns, Kapazitätserweiterungen und die aktionärsfreundliche Kapitalverteilung als positive Faktoren.

Die US-Bank JPMorgan beließ ihre Einstufung auf "Neutral" bei einem Kursziel von 100 Euro. Analyst Phil Buller schrieb am Donnerstagabend, das Management habe auf dem lange erwarteten Kapitalmarkttag einen guten Job gemacht. Er zeigte sich erleichtert, wie viel der avisierten Margensteigerung praktisch bereits in den Auftragsbüchern stecke.

Die britische Investmentbank Barclays erhöhte ihr Kursziel von 77 Euro auf 85 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf "Equal Weight". Analyst Vladimir Sergievskiy bewertete den Kapitalmarkttag zwar als positiv und attestierte dem Konzern eine solide Geschäftsdynamik. Er merkte jedoch an, dass die Geschäftsdynamik gewisse Anzeichen für einen zyklischen Höhepunkt zeige und der Aktienkurs bereits einen endlos positiven Geschäftsverlauf einpreise.

Markt-Reaktion und Analystenkonsens

Trotz der mehrheitlich positiven Rückmeldungen der Analysten geriet die Siemens Energy-Aktie am Freitag unter starken Verkaufsdruck. Das Papier wurde via XETRA kräftig von Gewinnmitnahmen belastet und schloss mit einem Minus von 10,08 Prozent bei 100,80 Euro. Nachbörslich über Tradegate erholte sich der Kurs leicht auf 103,50 Euro.

Laut Daten von TipRanks wird die Aktie von Analysten im Konsens mit einem "Moderate Buy" (Moderater Kauf) eingestuft. Dies basiert auf insgesamt 15 Ratings, darunter acht Kaufempfehlungen, vier Halteempfehlungen und drei Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 105,57 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

