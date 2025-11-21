ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 136 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody ging in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf den Kapitalmarkttag mit den neuen Mittelfristzielen und den darüber hinausgehenden Aussichten ein. Dabei hob er dicke Auftragsbücher, Kapazitätserweiterungen und die aktionärsfreundliche Kapitalverteilung hervor./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 21:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:45 / EST
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
