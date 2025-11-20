Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Donnerstagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 112,70 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 112,70 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 118,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 113,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.174.890 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 118,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 4,84 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 41,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 169,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,42 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,11 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 14.11.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,34 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 10,43 Mrd. EUR gegenüber 9,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 3,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Nach Rekordhoch und Gewinnmitnahmen wieder auf Erholungskurs

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?