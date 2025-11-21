ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Siemens Energy - 'Equal Weight'
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 77 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kapitalmarkttag sei positiv gewesen, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitagmorgen in seiner Nachbetrachtung. Die Geschäftsdynamik des Energietechnikkonzerns sei solide, zeige aber gewisse Anzeichen für einen zyklischen Höhepunkt. Der Experte rechnet zwar mit einer Anpassung der Markterwartungen nach oben, der Aktienkurs preise allerdings einen endlos guten Geschäftsverlauf bereits ein./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:09 / GMT
