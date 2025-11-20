DAX23.308 +0,6%Est505.578 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 -4,5%Nas22.394 -0,8%Bitcoin76.172 -3,8%Euro1,1535 ±-0,0%Öl63,50 -0,3%Gold4.049 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment
US-Investorenlegende Ray Dalio: Darum ist die Fed-Geldpolitik gefährlich US-Investorenlegende Ray Dalio: Darum ist die Fed-Geldpolitik gefährlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro

20.11.25 16:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
111,10 EUR 0,90 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Obwohl das geplante Aktienrückkaufprogramm des Energietechnikkonzerns mit Blick auf die Laufzeit nicht besonders groß ausfalle, sende es ein starkes Signal, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob außerdem den weiteren Ausbau des Gasgeschäfts hervor, der beim Kapitalmarkttag angekündigt worden sei./rob/niw/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
16:06Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
14:41Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:36Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16:06Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
14:41Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:36Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen