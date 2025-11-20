ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Obwohl das geplante Aktienrückkaufprogramm des Energietechnikkonzerns mit Blick auf die Laufzeit nicht besonders groß ausfalle, sende es ein starkes Signal, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob außerdem den weiteren Ausbau des Gasgeschäfts hervor, der beim Kapitalmarkttag angekündigt worden sei./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST
