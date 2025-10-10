Siemens Energy Aktie
Marktkap. 92,03 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 91,50 Euro auf "Neutral" belassen. Auffallend seien vor allem die neuen Ziele bis 2028, die klar besser als von ihm erwartet ausfielen, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Für den operativen Ergebniskonsens (bereinigtes Ebit) sieht er nun rund 20 Prozent Luft nach oben./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
91,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
107,00 €
|Abst. Kursziel*:
-14,49%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
110,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,19%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|11:41
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|11:41
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|11:41
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.