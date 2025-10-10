JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 91,50 Euro auf "Neutral" belassen. Auffallend seien vor allem die neuen Ziele bis 2028, die klar besser als von ihm erwartet ausfielen, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Für den operativen Ergebniskonsens (bereinigtes Ebit) sieht er nun rund 20 Prozent Luft nach oben./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:13 / GMT

