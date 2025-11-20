Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Donnerstagvormittag

Siemens Energy im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 113,75 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 113,75 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 113,90 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 113,50 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 190.476 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,42 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 99,11 EUR.

Am 14.11.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10,43 Mrd. EUR gegenüber 9,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 10.02.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,49 EUR fest.

