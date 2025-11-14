DAX 23.435 +1,2%ESt50 5.610 +1,2%MSCI World 4.326 +1,5%Top 10 Crypto 12,42 -0,3%Nas 23.028 +2,1%Bitcoin 79.083 -0,1%Euro 1,1544 +0,0%Öl 64,02 +0,6%Gold 4.083 +0,1%
Siemens Energy Aktie

113,15 EUR +3,35 EUR +3,05 %
STU
Marktkap. 91,69 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Energy Buy

14:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
113,15 EUR 3,35 EUR 3,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe Aktienrückkäufe zur Anlagestory dazu geschrieben, schrieb Ajay Patel am Donnerstagmittag. Er sprach von weiteren positiven Neuigkeiten nach dem Ausblick und der avisierten Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen in der Vorwoche./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 11:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
124,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
114,15 €		 Abst. Kursziel*:
8,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
113,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,59%
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

14:41 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:36 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
17.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Experten-Analyse Siemens Energy-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt Siemens Energy-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
finanzen.net Neutral von JP Morgan Chase & Co. für Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Siemens Energy-Aktie knackt neues Rekordhoch: Aktienrückkauf in Milliardenhöhe geplant
wikifolio Siemens Energy mit neuem Allzeithoch
dpa-afx ROUNDUP: Siemens Energy kündigt Aktienrückkäufe an - Kurssprung
dpa-afx NVIDIA-Effekt in Deutschland: KI-Hoffnungen treiben Aktien von Infineon, Siemens Energy & Co. an
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Anleger greifen mittags zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
Financial Times EU ‘completely overshooting’ on green rules, Siemens Energy boss warns
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
