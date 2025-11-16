DAX 23.786 -0,4%ESt50 5.665 -0,5%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,95 +2,6%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.396 +1,3%Euro 1,1605 -0,2%Öl 64,34 +0,1%Gold 4.081 +0,0%
Siemens Energy Aktie

113,00 EUR +2,65 EUR +2,40 %
STU
Marktkap. 94,74 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

10:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
113,00 EUR 2,65 EUR 2,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy angesichts der jüngst veröffentlichten Mittelfristziele von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern profitiere von der boomenden Nachfrage nach Gaskraftwerken, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren./la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
111,15 €		 Abst. Kursziel*:
16,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
113,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,04%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

10:51 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
08:01 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 130 Euro - 'Buy'
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy auf Rekordhoch - Analystenlob nach Zahlen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Montagvormittag freundlich
finanzen.net Siemens Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende leichter
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
Financial Times EU ‘completely overshooting’ on green rules, Siemens Energy boss warns
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
