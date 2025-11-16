Siemens Energy Aktie
Marktkap. 94,74 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy angesichts der jüngst veröffentlichten Mittelfristziele von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern profitiere von der boomenden Nachfrage nach Gaskraftwerken, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren./la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
111,15 €
|Abst. Kursziel*:
16,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
113,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,04%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:51
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.