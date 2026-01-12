DAX25.416 ±0,0%Est506.022 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 +1,4%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.937 +1,0%Euro1,1654 -0,1%Öl65,08 +1,2%Gold4.592 -0,1%
Aktienbewertung

JP Morgan Chase & Co. verleiht Siemens Energy-Aktie Overweight in jüngster Analyse

13.01.26 13:49 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt JP Morgan Chase & Co. über die Siemens Energy-Aktie | finanzen.net

Siemens Energy-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
128,10 EUR -0,25 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

JPMorgan hat Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Angesichts des jüngsten Kapitalmarkttages von Siemens Energy erwarten sie keine größeren Überraschungen. Die Ziele für 2028 und das wachsende Vertrauen in den Investmentcase sollten aber stützen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Anleger zeigten sich um 13:32 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 128,20 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 24,80 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 663.165 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft. Siemens Energy dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
13:46Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
06.01.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
19.12.2025Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.12.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
