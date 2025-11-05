DAX23.827 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.964 +0,8%
Starke Performance

Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck

05.11.25 11:52 Uhr
Nach neuem 52-Wochen-Hoch: Siemens Energy-Aktie schwächelt | finanzen.net

Die Siemens Energy-Aktie hat sich in diesem Jahr zu einem der stärksten Werte im deutschen Leitindex entwickelt. Zur Wochenmitte geraten die Anteilsscheine jedoch unter Druck.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Siemens Energy AG
106,15 EUR -0,25 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Dividendenbeschränkung fällt bereits für Geschäftsjahr 2025
• Siemens Energy-Aktie mit starker Kursperformance
• Anleger warten auf Quartals- und Jahreszahlen

Frühe Dividendenfreiheit signalisiert Finanzstärke

Eine positive Entwicklung für Siemens Energy-Aktionäre war, dass die im Rahmen der Bund-Garantie eingeführte Dividendenbeschränkung bereits für das Geschäftsjahr 2025 aufgehoben wurde - ein volles Jahr früher als ursprünglich vorgesehen. Diese vorzeitige Freigabe wurde durch die frühzeitige Ablösung der Garantie-Linie des Bundes im Juni 2025 möglich. Der Energietechnikkonzern kann nun uneingeschränkt über Ausschüttungen entscheiden und wird voraussichtlich im November 2025 einen Dividendenvorschlag für das laufende Geschäftsjahr vorlegen.

Die Aufhebung der Dividendenbeschränkung unterstreicht die verbesserte Finanzsituation des Unternehmens und signalisiert Vertrauen in die zukünftige Geschäftsentwicklung. Für Anleger bedeutet dies potenziell höhere Ausschüttungen, nachdem in den vergangenen Jahren aufgrund der Restriktionen Zurückhaltung geboten war.

Beeindruckende Rally

Die Siemens Energy-Aktie konnte in den vergangenen Monaten kräftig zulegen. Innerhalb der letzten zwölf Monate kletterte die Aktie im XETRA-Handel um rund 172 Prozent, was die Siemens Energy-Aktie zu einem der stärksten Werte im deutschen Leitindex DAX macht. Am Montag erst erreichten die Anteilsscheine bei 113,95 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. Am Mittwoch geht es für die Siemens Energy-Aktie dagegen zeitweise 4,11 Prozent auf 105,00 Euro runter.

Operative Stärke und strategische Weichenstellungen

Siemens Energy zeigt sich operativ in robuster Verfassung. Das Unternehmen bewegt sich nach eigenen Angaben dank starker Quartalsergebnisse am oberen Ende der im Jahresverlauf angehobenen Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Der strategische Fokus liegt weiterhin auf profitablem Wachstum und exzellenter Projektausführung.

Eine wichtige strategische Entwicklung ist zudem die kürzlich erfolgte Ausgliederung des indischen Energiegeschäfts, das nun als eigenständige, börsennotierte Gesellschaft firmiert. Diese Maßnahme unterstreicht den fortlaufenden Umbau des Konzerns und die Fokussierung auf Kerngeschäftsfelder mit den höchsten Wachstums- und Margenpotenzialen.

Anleger dürften nun bereits gespannt auf die Finanzzahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 warten, die Siemens Energy am 14. November veröffentlicht. Diese könnten neue Impulse für die Aktie liefern.

Redaktion finanzen.net

