Nachhaltigkeits-Technologie

Die Diginex-Aktie durchlebt eine Achterbahnfahrt mit teils deutlichen Kursschwankungen an einzelnen Handelstagen.

• Diginex-Aktie mit deutlichen Schwankungen

• Umsatz gestiegen - weiter in den roten Zahlen

• Neue KI-basierte diginexGHG-Plattform



Kursachterbahn setzt sich fort

Die Diginex-Aktie bleibt ein Spekulationsobjekt mit extremen Kursbewegungen. Gestern brach der Kurs an der US-Techbörse NASDAQ letztlich um 22,77 Prozent auf 18,25 US-Dollar ein. Am Montag hatte die Aktie dagegen bis zum Handelsende 13,12 Prozent auf 23,63 US-Dollar zugelegt. Die Jahresspanne ist mit Kursen zwischen 0,45 und 39,85 US-Dollar geradezu atemberaubend. Seit ihrem Börsengang im Januar konnte die Diginex-Aktie um rund 1.847 Prozent zulegen.

Diginex mit Umsatzanstieg - weiter in den roten Zahlen

Trotz der Kursschwankungen kann Diginex auf operative Fortschritte verweisen. Für das am 31. März abgeschlossene Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 57 Prozent auf 2,0 Millionen US-Dollar, vornehmlich durch gewachsene Software-Einnahmen. Das Nettovermögen verbesserte sich deutlich auf 4,6 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein negativer Wert zu Buche stand. Allerdings erhöhte sich der Nettoverlust leicht auf 5,2 Millionen US-Dollar.

Expansion durch Übernahmen

Diginex treibt sein Wachstum durch eine konsequente Akquisitionsstrategie voran. Im Oktober 2025 wurde die Übernahme des dänischen ESG-Daten-Spezialisten Matter DK ApS abgeschlossen, wodurch die Kompetenzen im zukunftsträchtigen Markt für Nachhaltigkeitsdaten ausgebaut werden. Zusätzlich stärkt das Unternehmen seine internationale Reichweite durch strategische Partnerschaften mit iNEED und SGS. Diese expansive Strategie soll Diginex als führenden Anbieter im Markt für Nachhaltigkeitsdaten positionieren.

KI-Innovation als möglicher Game-Changer

Mit der im Oktober 2025 eingeführten KI-basierten diginexGHG-Plattform betritt das Unternehmen einen globalen Milliardenmarkt. Die vollständig automatisierte Lösung zur Emissionsberichterstattung nach dem Greenhouse Gas Protocol adressiert die zunehmenden regulatorischen Anforderungen im Klimabereich. Marktbeobachter sehen in dieser Technologie einen potenziellen Durchbruch, mahnen jedoch angesichts der spekulativen Kursentwicklung zur Vorsicht. Die Plattform könnte für Diginex zum entscheidenden Wachstumstreiber werden, wenn Unternehmen weltweit verstärkt nach effizienten Lösungen für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung suchen.

Redaktion finanzen.net