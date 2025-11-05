DAX23.786 -0,7%Est505.623 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,78 +0,7%Gold3.961 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Nachhaltigkeits-Technologie

Diginex-Aktie im Fokus: Extreme Kursschwankungen - KI-Lösung als Wachstumstreiber?

05.11.25 10:22 Uhr
NASDAQ-Titel Diginex-Aktie: Starke Kursschwankungen - KI-Plattform als möglicher Wachstumstreiber | finanzen.net

Die Diginex-Aktie durchlebt eine Achterbahnfahrt mit teils deutlichen Kursschwankungen an einzelnen Handelstagen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited
17,24 EUR 1,28 EUR 8,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Diginex-Aktie mit deutlichen Schwankungen
• Umsatz gestiegen - weiter in den roten Zahlen
• Neue KI-basierte diginexGHG-Plattform

Wer­bung

Kursachterbahn setzt sich fort

Die Diginex-Aktie bleibt ein Spekulationsobjekt mit extremen Kursbewegungen. Gestern brach der Kurs an der US-Techbörse NASDAQ letztlich um 22,77 Prozent auf 18,25 US-Dollar ein. Am Montag hatte die Aktie dagegen bis zum Handelsende 13,12 Prozent auf 23,63 US-Dollar zugelegt. Die Jahresspanne ist mit Kursen zwischen 0,45 und 39,85 US-Dollar geradezu atemberaubend. Seit ihrem Börsengang im Januar konnte die Diginex-Aktie um rund 1.847 Prozent zulegen.

Diginex mit Umsatzanstieg - weiter in den roten Zahlen

Trotz der Kursschwankungen kann Diginex auf operative Fortschritte verweisen. Für das am 31. März abgeschlossene Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 57 Prozent auf 2,0 Millionen US-Dollar, vornehmlich durch gewachsene Software-Einnahmen. Das Nettovermögen verbesserte sich deutlich auf 4,6 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein negativer Wert zu Buche stand. Allerdings erhöhte sich der Nettoverlust leicht auf 5,2 Millionen US-Dollar.

Expansion durch Übernahmen

Diginex treibt sein Wachstum durch eine konsequente Akquisitionsstrategie voran. Im Oktober 2025 wurde die Übernahme des dänischen ESG-Daten-Spezialisten Matter DK ApS abgeschlossen, wodurch die Kompetenzen im zukunftsträchtigen Markt für Nachhaltigkeitsdaten ausgebaut werden. Zusätzlich stärkt das Unternehmen seine internationale Reichweite durch strategische Partnerschaften mit iNEED und SGS. Diese expansive Strategie soll Diginex als führenden Anbieter im Markt für Nachhaltigkeitsdaten positionieren.

Wer­bung

KI-Innovation als möglicher Game-Changer

Mit der im Oktober 2025 eingeführten KI-basierten diginexGHG-Plattform betritt das Unternehmen einen globalen Milliardenmarkt. Die vollständig automatisierte Lösung zur Emissionsberichterstattung nach dem Greenhouse Gas Protocol adressiert die zunehmenden regulatorischen Anforderungen im Klimabereich. Marktbeobachter sehen in dieser Technologie einen potenziellen Durchbruch, mahnen jedoch angesichts der spekulativen Kursentwicklung zur Vorsicht. Die Plattform könnte für Diginex zum entscheidenden Wachstumstreiber werden, wenn Unternehmen weltweit verstärkt nach effizienten Lösungen für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung suchen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Who is Danny / Shutterstock.com, TZIDO SUN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diginex Limited

DatumMeistgelesen
Wer­bung