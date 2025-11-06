Siemens Energy Aktie
Marktkap. 91,95 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen mit einem Kursziel von 91,50 Euro auf "Neutral" belassen. Akash Gupta erwähnte am Freitag in seinem Ausblick auf die Resultate des vierten Geschäftsquartals das günstige Nachfrageumfeld, in dem der Energietechnik-Konzern unterwegs sei. Er wies aber zugleich auch darauf hin, dass der Analystenkonsens schon anspruchsvoller geworden sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
91,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
104,50 €
|Abst. Kursziel*:
-12,44%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
102,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,08%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|13:31
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:31
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13:31
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.