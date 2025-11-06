DAX 23.495 -1,0%ESt50 5.564 -0,8%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,39 -4,2%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.292 -1,7%Euro 1,1565 +0,1%Öl 63,78 +0,3%Gold 3.998 +0,5%
JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Neutral

13:31 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen mit einem Kursziel von 91,50 Euro auf "Neutral" belassen. Akash Gupta erwähnte am Freitag in seinem Ausblick auf die Resultate des vierten Geschäftsquartals das günstige Nachfrageumfeld, in dem der Energietechnik-Konzern unterwegs sei. Er wies aber zugleich auch darauf hin, dass der Analystenkonsens schon anspruchsvoller geworden sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
91,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
104,50 €		 Abst. Kursziel*:
-12,44%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
102,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,08%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

