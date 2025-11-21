Siemens Energy Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Siemens Energy

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,9 Prozent bei 104,40 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,9 Prozent auf 104,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,35 EUR aus. Bei 105,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.484.977 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2025 bei 118,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,81 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 59,95 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,42 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,67 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,43 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,49 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

