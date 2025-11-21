DAX23.150 -0,6%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,34 -1,4%Gold4.037 -1,0%
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Sinkflug

21.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,2 Prozent bei 102,95 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 8,2 Prozent auf 102,95 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 100,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,00 EUR. Bisher wurden heute 1.868.393 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 20.11.2025 markierte das Papier bei 118,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,42 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 100,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 14.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,43 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 10.02.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,49 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

