GNW-News: Carlo Messina zum "Europäischen Bankier des Jahres" ernannt
^FRANKFURT, Deutschland und MAILAND, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carlo
Messina, CEO von Intesa Sanpaolo, wurde bei einer Zeremonie am 18. November
2025 in Frankfurt zum Europäischen Bankier des Jahres 2024 ernannt.
Der Preis, der erstmals im Juni bekannt gegeben wurde, wurde von The Group of
20+1 verliehen, einem Zusammenschluss führender Finanz- und
Wirtschaftsjournalisten mit Sitz in Frankfurt, die große europäische
Medienunternehmen vertreten.
Die während der Euro Finance Week veranstaltete Zeremonie brachte mehr als 200
Vertreter aus Institutionen, Banken und Politik aus der Finanzwelt zusammen.
Kommentar von Carlo Messina
?Diese Auszeichnung würdigt ein Bankmodell, das Stärke mit Zielstrebigkeit
verbindet. Bei Intesa Sanpaolo sind wir davon überzeugt, dass Rentabilität und
soziale Wirkung sich gegenseitig ergänzen - und dass es die Aufgabe einer
vertrauenswürdigen Bank ist, Ersparnisse in Vertrauen und Vertrauen in Wachstum
umzuwandeln."
Warum Carlo Messina gewählt wurde
The Group of 20+1 hob eine Kombination aus langfristiger Leistung, strategischer
Konsistenz und Führungsvision als Gründe für die Wahl von Messina hervor.
Unter seiner Leitung hat Intesa Sanpaolo seit 2013 starke und beständige
Ergebnisse erzielt. In diesem Zeitraum hat sich die Marktkapitalisierung der
Gruppe mehr als verdreifacht.
Die Jury hob außerdem Messinas kontinuierliches Engagement für soziale
Verantwortung und den ökologischen Wandel hervor - Aspekte, die eine
umfassendere und modernere Sichtweise auf Führungsqualitäten im europäischen
Bankwesen widerspiegeln.
Bei der Vorstellung des Preises beschrieb der letztjährige Preisträger Sergio P.
Ermotti, Group CEO der UBS Group AG, Messina wie folgt:
?Eine Führungskraft, die von Leidenschaft angetrieben wird, sich auf fundiertes
Fachwissen stützt und eine starke, zukunftsorientierte Vision hat."
Albrecht F. Schirmacher, Vorsitzender der?The Group of 20+1" und Herausgeber
des DER PLATOW Brief, fügt hinzu:
?Carlo Messina ist einer der dienstältesten CEOs im europäischen Bankwesen.
Seine Leistungen gehen weit über finanzielle Ergebnisse hinaus; es ist weit mehr
als nur Bankwesen. Intesa Sanpaolo hat sich seiner sozialen Verantwortung in
hohem Maße verpflichtet."
Zusammen unterstreichen diese Perspektiven eine Auszeichnung, die nicht nur
herausragende Leistungen würdigt, sondern auch eine umfassendere Vision für die
Bank und ihre Rolle in der Gesellschaft.
Die Zeremonie am Römer
Die Auszeichnung wurde Carlo Messina im historischen Kaisersaal des Frankfurter
Römers vor Diplomaten, Finanzführern und hochrangigen europäischen Beamten
überreicht.
Zu den Referenten gehörten:
* Stephanie Wüst, Stellvertretende Bürgermeisterin von Frankfurt
* Sergio P. Ermotti, Group CEO, UBS Group AG
* Andreas Scholz, CEO, dfv Euro Finance Group
* Albrecht F. Schirmacher, Chairman der The Group of 20+1
Während der Präsentation bekräftigte Schirmacher, dass?Messinas Führungsrolle
weit über finanzielle Ergebnisse hinausgeht" und ein starkes institutionelles
Engagement für soziale Verantwortung widerspiegelt.
Scholz äußerte sich wie folgt:?Mit Carlo Messina hatten wir die Champions
League des Bankwesens zu Gast in Frankfurt. Es ist eine große Ehre für alle, die
dieses besondere Event im Kaisersaal miterleben durften."
Über The Group of 20+1
The Group of 20+1 ist eine internationale Vereinigung hochrangiger Finanz- und
Wirtschaftsjournalisten mit Sitz in Frankfurt, die von der dfv Euro Finance
Group gegründet wurde. Die Mitglieder stammen aus führenden deutschen und
europäischen Medienunternehmen.
Der Verband verleiht seit 1994 jährlich den Titel Europäischer Bankier des
Jahres und würdigt damit herausragende Führungsqualitäten im europäischen und
internationalen Bankwesen.
Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com
(mailto:international.media@intesasanpaolo.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d644d6a0-1de0-4716-
a9f0-e195aa215e5a
Â°