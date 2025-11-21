DAX23.197 -0,4%Est505.531 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 -4,9%Nas22.160 +0,4%Bitcoin74.105 -1,4%Euro1,1517 -0,1%Öl62,03 -1,8%Gold4.073 -0,1%
Finanzielle Stärkung

Ubisoft-Aktie zieht zweistellig an: Deal mit Tencent & Bilanz erfreuen Anleger

21.11.25 15:24 Uhr
Ubisoft-Aktie legt zweistellig zu: Tencent-Deal vor Abschluss, Quartalsumsatz über Erwartungen und strategische Transformation | finanzen.net

Ubisoft hat seine Halbjahreszahlen vorgelegt und zugleich eine strategische Neuausrichtung sowie den bevorstehenden Abschluss eines wichtigen Deals mit Tencent bekannt gegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
67,63 EUR -0,13 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ubisoft Entertainment S.A.
7,36 EUR 1,16 EUR 18,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Net Bookings im zweiten Quartal übertrafen die Erwartungen
• Tencent-Transaktion über 1,16 Milliarden Euro steht unmittelbar vor dem Abschluss
• Ubisoft-Anleger greifen beherzt zu

Finanzielle Kennzahlen und Entschuldung durch Tencent-Deal

Ubisoft veröffentlichte heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26. Die Net Bookings im zweiten Quartal lagen mit 490,8 Millionen Euro über der veröffentlichten Prognose, was auf stärker als erwartete Partnerschaften sowie einen robusten Back-Katalog zurückzuführen sei, wie es in der zugehörigen Presseaussendung heißt. Die Net Bookings für das erste Halbjahr beliefen sich auf 772,4 Millionen Euro, ein Anstieg von 20,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die größte finanzielle Nachricht ist der unmittelbar bevorstehende Abschluss der strategischen Transaktion mit Tencent. Nach Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen soll der Deal in den kommenden Tagen finalisiert werden. Die 1,16 Milliarden Euro Cash-Zufuhr soll den Konzern entschulden und eine verbesserte finanzielle Flexibilität für die geplante Transformation bieten. Die Netto-Schuldenposition ohne IFRS belief sich Ende September 2025 auf 1,15 Milliarden Euro. Die Mittel aus dem Deal sollen die vorzeitige Rückzahlung von Darlehen im Wert von rund 286 Millionen Euro ermöglichen.

Die Ubisoft-Aktie reagierte auf die Zahlen und die bevorstehende Schließung des Tencent-Deals an der Euronext Paris mit einem Kurssprung von zeitweise 10,64 Prozent auf 7,49 Euro. Zuvor war der Handel aufgrund einer notwendigen Neudarstellung der Halbjahresergebnisse ausgesetzt gewesen.

Strategische Neuausrichtung durch "Creative Houses"

Ubisoft treibt außerdem eine umfassende interne Transformation voran. Das Management gab bekannt, das Design eines neuen Betriebsmodells, das auf sogenannten Creative Houses basiert, bis Jahresende fertigzustellen. Diese unabhängigen Geschäftseinheiten sollen eine stärkere kreative Vision, mehr Effizienz und Rechenschaftspflicht fördern. Die erste Creative House wird sich auf die Franchises "Assassin's Creed", "Far Cry" und "Tom Clancy's Rainbow Six" konzentrieren. Die vollständigen Details des neuen Modells sollen im Januar 2026 veröffentlicht werden.

Begleitend dazu liegt das Kostenreduzierungsprogramm des Konzerns im Plan, mit dem Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2026/27 mindestens 100 Millionen Euro zusätzliche Einsparungen bei den fixen Kosten zu erzielen. Die Mitarbeiterzahl reduzierte sich in den zwölf Monaten bis September 2025 um rund 1.500 Beschäftigte.

Ausblick bestätigt

Trotz der herausfordernden Marktdynamik bestätigt Ubisoft seine Gesamtjahresziele für 2025/26 und erwartet, in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 zu einem positiven Non-IFRS-Betriebsergebnis und freiem Cashflow zurückzukehren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com, Tada Images / Shutterstock.com

