Tief erreicht?

Plug Power-Aktie knickt ein: Wasserstoff-Krise, Kapitaldruck & Co.

21.11.25 11:50 Uhr
Wasserstoff-Krise und Kapitaldruck lasten stark auf NASDAQ-Aktie Plug Power | finanzen.net

Die Plug Power-Aktie kämpft mit starkem Kursdruck, obwohl das Unternehmen eine strategische Neuausrichtung eingeleitet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,61 EUR -0,03 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Plug Power meldet weiterhin Quartalsverluste
• Bruttomarge besorgniserregend
• Plug Power-Aktie seit Jahresstart zweistellig im Minus

Wer­bung

Stark schwankende Finanzlage bei Plug Power

Plug Power befindet sich weiter in einer schwierigen finanziellen Lage: Im letzten Quartal betrug der Verlust je Aktie 0,120 US-Dollar. Gleichzeitig stieg allerdings der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 177,06 Millionen US-Dollar von zuvor 173,70 Millionen US-Dollar, was zumindest eine gewisse operative Dynamik signalisiert. Doch der kontinuierliche Kapitalverbrauch bleibt eine große Belastung.

Bruttomarge besonders besorgniserregend

Um die finanzielle Schieflage zu bekämpfen, hat Plug Power ein Einsparprogramm gestartet. Dazu gehören erhebliche Stellenstreichungen, Effizienzsteigerungen und Restrukturierungen. Ziel des Programms: Die Bruttomarge, die zuletzt bei -68 Prozent lag, künftig nahe null zu drücken. Damit will Plug Power den Weg zur Wirtschaftlichkeit ebnen - ein ambitionierter, aber riskanter Plan.

Hoffnungsschimmer durch strategische Investoren

Trotz des schwierigen Umfelds sucht Plug Power Wege, seine Cashflows zu verbessern und sich von Förderprogrammen unabhängiger zu machen - ein Schritt in Richtung nachhaltiger Finanzierung.

Wer­bung

Die hohen Verluste und der massive Kapitalbedarf sind eine ernste Hürde. Ob das ehrgeizige Sparprogramm ausreicht, um die Wasserstoff-Vision nachhaltig zu finanzieren, hängt stark von der operativen Umsetzung ab.

Anleger halten sich nach wie vor in Deckung. Seit Beginn des Jahres hat das Papier an der NASDAQ 11,27 Prozent an Wert vernichtet, am heutigen Freitag knickt die Aktie im vorbörslichen Geschäft zeitweise erneut um 4,23 Prozent ein auf 1,81 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Plug Power Inc.

