Aktie vor Bewegung? BHP Group unternimmt wohl neuen Versuch bei Anglo American
Der Bergbauriese BHP Group wagt laut Kreisen einen neuen Versuch zur Übernahme des Rivalen Anglo American.
Werte in diesem Artikel
Der Konzern habe Anglo in den vergangenen Tagen Avancen gemacht, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. BHP hatte bereits im vergangenen Jahr einen Anlauf gemacht, Anglo für 49 Milliarden US-Dollar zu schlucken, war aber am Widerstand des Übernahmeziels gescheitert. BHP Billiton ist an der Börse derzeit mehr als 130 Milliarden US-Dollar wert. Anglo American bringt dank eines Kursaufschwungs in diesem Jahr aktuell fast 32 Milliarden britische Pfund (41,8 Mrd Dollar) auf die Waage.
Anglo ist derweil dabei, über einen reinen Aktiendeal den kanadischen Bergbaukonzern Teck Resources zu kaufen, um einen Branchenriesen in der Förderung von Kupfer, Zink und anderen Metallen auf mehreren Kontinenten zu formen. Die Übernahme muss noch von Anteilseignern sowie Aufsehern abgesegnet werden.
/men
LONDON (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf BHP Billiton
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BHP Billiton
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BHP Billiton News
Bildquellen: Ryan Pierse/Getty Images, MAL FAIRCLOUGH/AFP/Getty Images
Nachrichten zu BHP Billiton Ltd.
Analysen zu BHP Billiton Ltd.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2024
|BHP Billiton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.08.2022
|BHP Billiton Neutral
|UBS AG
|12.12.2012
|BHP Billiton overweight
|Morgan Stanley
|24.10.2012
|BHP Billiton overweight
|Morgan Stanley
|05.10.2012
|BHP Billiton buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.12.2012
|BHP Billiton overweight
|Morgan Stanley
|24.10.2012
|BHP Billiton overweight
|Morgan Stanley
|05.10.2012
|BHP Billiton buy
|UBS AG
|04.10.2012
|BHP Billiton overweight
|Morgan Stanley
|03.10.2012
|BHP Billiton buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2024
|BHP Billiton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.08.2022
|BHP Billiton Neutral
|UBS AG
|20.10.2011
|BHP Billiton halten
|Independent Research GmbH
|22.04.2010
|BHP Billiton halten
|Independent Research GmbH
|14.12.2009
|BHP Billiton abwarten
|Euro am Sonntag
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.03.2009
|BHP Billiton underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BHP Billiton Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen