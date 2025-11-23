DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.654 +2,9%Euro1,1513 ±-0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Übernahme voraus?

Aktie vor Bewegung? BHP Group unternimmt wohl neuen Versuch bei Anglo American

23.11.25 19:24 Uhr
Mega-Übernahme-Krimi neu entfacht: BHP greift erneut nach Rivalen Anglo American! | finanzen.net

Der Bergbauriese BHP Group wagt laut Kreisen einen neuen Versuch zur Übernahme des Rivalen Anglo American.

Der Konzern habe Anglo in den vergangenen Tagen Avancen gemacht, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. BHP hatte bereits im vergangenen Jahr einen Anlauf gemacht, Anglo für 49 Milliarden US-Dollar zu schlucken, war aber am Widerstand des Übernahmeziels gescheitert. BHP Billiton ist an der Börse derzeit mehr als 130 Milliarden US-Dollar wert. Anglo American bringt dank eines Kursaufschwungs in diesem Jahr aktuell fast 32 Milliarden britische Pfund (41,8 Mrd Dollar) auf die Waage.

Anglo ist derweil dabei, über einen reinen Aktiendeal den kanadischen Bergbaukonzern Teck Resources zu kaufen, um einen Branchenriesen in der Förderung von Kupfer, Zink und anderen Metallen auf mehreren Kontinenten zu formen. Die Übernahme muss noch von Anteilseignern sowie Aufsehern abgesegnet werden.

/men

LONDON (dpa-AFX)

