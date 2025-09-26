DAX 23.714 -0,1%ESt50 5.503 +0,1%Top 10 Crypto 15,48 +1,0%Dow 46.257 +0,0%Nas 22.627 +0,6%Bitcoin 95.625 -0,2%Euro 1,1744 +0,4%Öl 68,40 -1,9%Gold 3.821 +1,6%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die angekündigte Investition des Halbleiterkonzerns von bis zu 100 Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen für Nvidia erhöht, schrieb Blayne Curtis in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2025 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2025 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 178,19		 Abst. Kursziel*:
23,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 182,50		 Abst. Kursziel aktuell:
20,55%
Analyst Name:
Blayne Curtis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 202,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

15:11 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
23.09.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.09.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

